كان السينمائي يمنح "ستوديو جيبلي" جائزة "السعفة الذهبية" الفخرية لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام عن منح "ستوديو جيبلي" الياباني جائزة "السعفة الذهبية" الشرفية نظرًا لمسيرة سينمائية امتدت لسنوات وحقق خلالها العديد من النجاحات وذلك لأول مرة في تاريخ المهرجان بالرغم من أن المعتاد أن الجائزة دائمًا ما تذهب إلى أشخاص وليس ستوديوهات.

وحاز "ستوديو جيبلي" مؤخرًا على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة في العام عن فيلم "The Boy and the Heron" للمخرج العالمي هاياو ميازاكي وكونه فيلم الرسوم المتحركة الوحيد بلغة أجنبية غير إنجليزية يفوز بهذه الجائزة في تاريخ الأوسكار.

وفي بيان رسمي قال "توشيو سوزوكي" المؤسس المشارك في "ستوديو جيبلي": "يشرفني ويسعدني حقًا أن يحصل الاستوديو على السعفة الذهبية الفخرية، وأود أن أشكر مهرجان كان من أعماق قلبي".

كما كان لرئيس مهرجان كان إيريس كنوبلوخ تعليقًا على تكريم "ستوديو جيبلي" قائلا:" إنه ليس هناك استوديو يستحق جائزة السعفة الذهبية التاريخية أكثر من ستوديو جيبلي وهي أول مرة في تاريخ المهرجان، ولم يختار المهرجان أن يحتفي بشخص واحد بل بستوديو بالكامل ومع ستوديو جيبلي تقف الرسوم المتحركة اليابانية كواحدة من أعظم مغامرات الشغف بالسينما بين التقليد والحداثة".

وافتتح فيلم "The Boy and the Heron" حفل مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الاخيرة العام الماضي وسط إشادة كبيرة من قبل النقاد والسينمائيين المتواجدين بالفعاليات.

ويمثل فيلم "The Boy and the Heron" بمثابة عودة المخرج العالمي لساحة المهرجانات العالمية بعد غياب سنوات، وعمل "ميازاكي" على الفيلم منذ عام 2016 وكان من المفترض أن ينتهي منه بحلول عام 2020 وكان من المتوقع عرضه بحلول عام 2021 ولكن تم تأجيل الفيلم بسبب جائحة كورونا العالمية والتي أدت إلى إيقاف العملية الإنتاجية للفيلم لأكثر من مرة.

ورشح "هاياو ميازاكي" وشارك بالعديد من المهرجانات العالمية أبرزها ترشحه لـ 3 جوائز أوسكار وفوزه بإحداها عن فيلم الرسوم المتحركة "Spirited Away" عام 2003 كأفضل فيلم رسوم متحركة في العام للمرة الأولى في تاريخ السينما اليابانية.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي ستقام دورته الـ 77 هذا العام في الفترة من 15-24 مايو المقبل.