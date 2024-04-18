"صور صادمة".. كيف تصور فيلم "Civil War" اندلاع حرب أهلية في أمريكا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجاح كبير يحققه فيلم الدراما "Civil War" سواء تجاريًا أو نقديًا وتصدر شباك التذاكر الأمريكي بأول أسبوع عرض وذلك نظرًا لتصور الفيلم اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل القريب.

ونشرت "A24" الشركة المنتجة للفيلم صور من الكواليس عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" وأوضحت خلاله كم الدمار الناتج عن الحرب الأهلية المندلعة في الولايات المتحدة الأمريكية ومدى تأثيرها على العديد من الولايات هناك.

تدور أحداث فيلم "Civil War" حول رحلة في المستقبل القريب بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقوم فريق من الصحفيين الملحقين بالجيش الأمريكي وهم يتسابقون مع الزمن للوصول للعاصمة واشنطن قبل نزول فصائل المتمردين إلى البيت الأبيض.

تقدر ميزانية فيلم "Civil War" الإنتاجية بـ 50 مليون دولار وتم تصويره بالكامل بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية منها جورجيا، بنسلفانيا، أتلانتا، وهامبتون، وحاز الفيلم على تقييمات عالية من قبل النقاد والجمهور وفقًا لموقع "Imdb" حيث حصل على تقييم 7.6/10.