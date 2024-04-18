ياسمين عز تكشف عن مسابقة قيمتها 10 آلاف جنيه:"هتفتحي الباب هتلاقيني يامدام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الإعلامية ياسمين عز عن تفاصيل الموسم الجديد من برنامجها "كلام الناس" الذي يعرض على قناة "Mbc مصر" وذلك بأولى حلقات الموسم بعد توقفه خلال الفترة الماضية.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "Mbc مصر" على "انستجرام" مقطع فيديو من الحلقة الأولى للموسم وظهرت خلاله "ياسمين عز" وهي تقوم بتقديم البرنامج وكشفت خلاله عن العديد من المفاجئات.

وعلقت "ياسمين": "قبل أي حاجة وكل حاجة موسم جديد من كلام الناس في هذا الموسم الجديد من كلام الناس مش بس في التلفزيون هتشوفيني لأ يا مدام هتفتحي الباب هتلاقيني ليه لأنك وحشتيني".

واستكملت: "هلف مدن مصر وقراها وشوارعها والشوارع اللي جنبنا هنا هخبط عليكي او عليه على الباب ونسألك سؤال لو جاوبته أو جاوبتيه صح هديلك 10 آلاف جنيه، خليك مستعد ورا الباب فجأة هخبط الباب وهسأل سؤال جاوبته صح هتكسب 10 آلاف جنيه طب ماجاوبتهوش ولا يهمك هغيرلك السؤال وتجاوبه وتكسب 10 الاف جنيه برضه".

وأضافت: "امتى؟، الكلام ده هيبدأ من الأسبوع الجاي كل يوم في البرنامج من الخميس إلى الأحد".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن "ياسمين عز" إحدى مسابقات برنامجها وكانت آخرها العام الماضي عقب عودتها أيضًا على شاشة "Mbc مصر" وأوضحت أن المسابقة خاصة بـ "الفرعون الصغير" من مختلف الأعمار والسيدات يمتنعن ولن يتم النظر للإجابة".

وقالت: "بمناسبة انتهاء الإجازة وعودة الفرعون لأشغال الحياة، فكرة أفرح الفرعون وأعمل له مسابقة على الصفحة هنا، والجائزة قيمتها 100 ألف جنيه".

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