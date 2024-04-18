بصور من الاستوديو.. كارول سماحة تشوّق الجمهور لألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة صوراً لها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي من داخل استديو التسجيل حيث تضع لمساتها الأخيرة على أغنيات ألبومها الذي من المنتظر أن يبصر النور في الصيف المقبل.

وظهرت كارول سماحة في الأستوديو وهي تحمل الجيتار، وعلّقت قائلةً: “اقتربنا إلى الحدث الكبير، هل أنتم متحمس مثلي لإصدار الألبوم الجديد؟”.

وحققت صور كارول سماحة تفاعلاً كبيراً من الجمهور، إذ ترك لها محبوها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للألبوم المنتظر.

وكانت كارول سماحة قد أعلنت مؤخراً عن انتهائها من تسجيل أغنيات الألبوم الجديد بالكمال، كاشفةً أن الأغنيات الجديدة دخلت مراحلها الأخيرة لتصبح جاهزة للطرح.

وطرحت كارول في الفترة الماضية أولى أغنيات الألبوم، “بوسة” من كلمات تامر حسين وألحان شريف بدر وتوزيع هاني يعقوب، أما الكليب فهو من إخراج بتول عرفة، وحقق أكثر من 3.5 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.