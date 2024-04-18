يسرا تشع أناقة في جلسة تصوير قبيل العرض الأول لفيلم "شقو"-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية يسرا في جلسة تصوير جديدة خضعت لها قبيل حضورها على السجادة الحمراء لافتتاح العرض الأول لفيلم "شقو" في دبي بعد تأجيله إلى اليوم بسبب الظروف الجوية السيئة التي عانت منها الإمارات خصوصاً الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة.



وارتدت يسرا بدلة سوداء بياقة بيضاء أنيقة من تصميم دار طوني ورد وحذاء أسود بكعب قصير ولكن ليس عريضاً أبرز أنوثتها، وقد أثبتت يسرا بأن كل ما ترتديه يليق بها وذلك لجمال قوامها وذكاء اختياراتها لأزيائها.

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت يسرا تسريحة أرجعت فيها شعرها إلى الخلف وركزت على ماكياج العينين ا والكحل والماسكارا ، واختارت طلاء أظافر باللون الأحمر وأكسسوارات ناعمة تليق بالإطلالة.