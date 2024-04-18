بسبب تخزين الطعام.. جيبسي روز بلانشارد انفصلت عن زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشارت تقارير صحفية جديدة، أنّ جيبسي روز بلانشارد (32 عاماً) انفصلت عن زوجها رايان أندرسون (37 عاماً) بسبب الشخير وبعد خلافات عدّة حول تخزين كميات من الطعام.

وقالت مصادر مقرّبة من بلانشارد يوم الثلثاء في حديث لموقع TMZ، إنّ بلانشارد أقدمت على خطوة الانفصال بعدما خاض الثنائي شجارين كبيرين حول سلوك أندرسون المزعوم.

ويبدو أنّ بلانشارد (32 عاماً) لم تكن تعلم بما يفعله أندرسون إلى أن انتقلا للعيش في شقتهما المكونة من غرفتي نوم، وذلك بعد إطلاق سراحها من السجن في كانون الأول (ديسمبر) 2023.

وبحسب ما ورد في التقارير، قامت مشاكل رايان بتذكير بلانشارد بوالدتها الراحلة، كلودين “دي دي” بلانشارد، التي توفيت قتلاً، بعدما حثّت حبيبها آنذاك نيكولاس غوديجون على طعنها حتى الموت، بعدما أدركت أنّها كانت ضحية لمتلازمة مونشاوزن بالوكالة.

وتزعم المصادر، أنّ أكثر ما أزعج بلانشارد هو ثلاجتهما المشتركة التي كانت مليئة “بالأطعمة والمواد الغذائية القديمة التي وجب التخلص منها”.

وكشف المصدر، أنّ لانشارد قامت في نهاية المطاف برمي الأغراض المنتهية الصلاحية، لكنّ أندرسون لم يكن مسروراً من ذلك، وأدّى الأمر إلى حصول جدل كبير حول الموضوع.

كما يدّعي المصدر، أنّ الثنائي تشاجرا حول طريقة نومهما، حيث يقوم أندرسون بالشخير في الليل ويتحوّل إلى “موقد بشري”.

يُشار إلى أنّ جيبسي روز أعلنت انفصالها عن زوجها الشهر الفائت، بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاق سراحها من السجن.

وكانت قد تزوجت من رايان في حفل أُقيم في السجن في تموز (يوليو) 2022، لكن الزوجين لم يبدآ حياتهما معاً رسمياً إلاّ قبل ثلاثة أشهر فقط، عندما تمّ إطلاق سراحها من مركز تشيليكوث الإصلاحي في ميسوري في كانون الأول (ديسمبر) 2023.