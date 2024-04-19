ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حفلا غنائياً في قبرص، تألقت خلاله بفستان أنيق وجريء خطفت فيه الأنظار.

واختارت ميريام فارس فستان يجمع بين اللونين الأسود والفضي من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة من مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2024.

جاء فستان ميريام بقصة طويلة ومنسدلة، ويتميز الجزء العلوي منه بأنه بلا كمين، ومكشوف الصدر والظهر ومن الجانبيْن، ومزين بالترتر اللامع باللون الفضي. كما أنه مقرون بوشاحين عند الكتفين، على شكل شال، جاء من نوع الشيفون الأسود، وتم تزينه بالخرز والترتر.

أما الجزء السفلي، فجاء على شكل تنورة سوداء واسعة وطويلة تصل إلى الأرض، ومزينة أيضا بالترتر والخرز وخطوط فضّية لامعة، مثل نمط الشال.

ومن الناحية الجمالية، اختارت ميريام تسريحة شعر بسيطة، إذ ترت شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياجاً رائعاً يعتمد على الألوان القوية والبراقة.

وأكملت ميريام إطلالتها بمجوهرات باهظة مرصعة بالاماس من سيلفي صليبا.



كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تتألق بإطلالة لامعة وجريئة في حفلها في قبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.