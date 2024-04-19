رانيا يوسف تنضم لعضوية لجنة تحكيم مهرجان أسوان لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة، عن مشاركة النجمة رانيا يوسف، في عضوية لجنة التحكيم، بالدورة الثامنة للمهرجان، المقرر افتتاحها مساء السبت المقبل 20 أبريل.

النجمة رانيا يوسف، تشارك في لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري، والتي تضم في عضويتها المغربي محمد شويكة، ويتولى رئاستها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.

وتشهد الدورة الثامنة للمهرجان، تنافس وعرض 76 فيلمًا ضمن مختلف برامجه، ويشارك بمسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام.

ومن الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان، الفيلم الوثائقي المصري "رسائل الشيخ دراز" في عرضه العالمي الأول ،و فيلم "بعد الأمطار الغزيرة" سيناريو وإخراج داميان هاوزر، والفيلم الهندي "أحلام أندرو" في عرضه الإفريقي الأول من إخراج مينا لونجچام، والفيلم الألماني "أرتور وديانا" في عرضه الإفريقي الأول إخراج وسيناريو سارة سوما .

ومن المقرر أن يشهد حفل إفتتاح مهرجان أسوان لافلام المرأة، المقام السبت المقبل، عرض الفيلم التونسي "بنات ألفة" الفائز بجائزة سيزار لأفضل فيلم وثائقي، وتكريم النجمةغادة عادل، والمخرجة هالة خليل، والمونتيرة منى الصبان، والنجمة الفنلندية إلما تويستي.