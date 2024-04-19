وفاة صلاح السعدنى عن عمر يناهز 81 عاما

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القاهرة - سامية سيد - توفى إلى رحمة الله تعالى الفنان القدير صلاح السعدنى عن عمر يناهز 81 عاما.

ورحل الفنان الكبير تاركا إرثاً فنياً كبيراً ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما، الذى قدم فيهما علامات بارزة وأدوار لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذى اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية.



الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني بدأ التمثيل منذ مسرح الجامعة حيث كان يشارك فى العديد من المسرحيات بمسرح الكلية مكوناً ثنائياً ناجحاً مع صديق عمره الزعيم عادل إمام.

شارك الفنان الراحل صلاح السعدنى بالعديد من الأدوار البارزة التي صنعت اسمه، ولكن أحد تلك الأدوار الذى سيظل علامة بارزة هو مسلسل ليالى الحلمية حينما قدم دور العمدة سليمان غانم.



وهو الدور الذى قدمه ببراعة شديدة خاصة مع التطور العمرى للشخصية الذى تطلب منه مجهوداً مضاعفاً لإظهار ملامح الكبر في السن في أجزاء المسلسل الذى صنف بالملحمة الدرامية المميزة.