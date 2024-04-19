تضع شركة الانتاج التركية القمر لمساتها النهائية على مسلسل جديد مقتبس عن عمل درامي برازيلي اسمه Avenida Brasil تدور قصته حول زوجة أب تقوم بالتخلّص من ابنة زوجها برميها في الشارع. الفتاة تكبر وتصبح “شيف” اي طاهية ولكن رغبة الانتقام من زوجة والدها كانت تنمو معها وتنتظر الفرصة لتعود وتنتقم منها ضمن احداث شيّقة وحماسيّة ودراميّة.
المسلسل يحمل إسم “شارع البرازيل”، سيعرض على قناة “ناو تي في” (فوكس تي في سابقًا) ضمن الموسم الشتوي الدرامي ، من اخراج هلال سرال التي سبق وتعاونت مع شركة القمر بسلسلة اعمال درامية منها مسلسل “حب أعمى” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وحصد جوائز عديدة.
يُعد هذا العمل هو الأول المقتبس من الدراما البرازيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر “شارع البرازيل” أول مسلسل تركي مقتبس عن الدراما البرازيلية… وهذه تفاصيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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