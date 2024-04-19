بالصور- عمرو دياب يحتفل بزفاف أقرب الناس إليه

إحتفل الفنان المصري، عمرو دياب، بزفاف ابن شقيقه عماد دياب، وذلك في حفل عائلي حضره عائلة العروسين والأصدقاء المقرّبين.

بهذه المناسبة، تداول جمهور عمرو دياب أكثر من صورة من أجواء حفل الزفاف، حيث ظهر في أحد مقاطع الفيديو وهو يشارك في مراسم عقد القران الى جانب العروسين.

كما تواجد في الحفل الذي أقيم في قصر عمرو دياب في القاهرة، العديد من اصدقائه أبرزهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والممثل أحمد حاتم.

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على الصعيد الفني، أحيا “دياب” حفل عيد الفطر في مدينة الجونة وسط حضور جماهيري كبير.

من ناحية آخرى، حقّق “دياب” رقمًا قياسيًا خلال شهر رمضان الفائت حيث تجاوزت مشاهدات اغنيته “الكلمة الحلوة” على مختلف مواقع التواصل الـ٦٠٠ مليون مشاهدة خلال الشهر الفضيل.