فن ومشاهير

كريم عبد العزيز ينعى صلاح السعدني

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محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان كريم عبد العزيز، الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشر "كريم" صورة أرشيفية للفنان الراحل عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" ونعاه قائلا: "البقاء والدوام لله، رحم الله الفنان القدير صلاح السعدني وادخله فسيح جناته، نسألكم الدعاء له والأسرة ومحبيه خالص العزاء".

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لمصراوي، خبر وفاة الفنان صلاح السعدني.

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز عرض له مؤخرًا مسلسل "الحشاشين" بموسم دراما رمضان هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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