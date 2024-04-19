نقابة المهن التمثيلية تكشف عن موعد عزاء الراحل صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - حالة من الحزن انتابت الوسط الفني عقب رحيل الفنان الكبير صلاح السعدني الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 81 عامًا.

ووفقًا لنقابة المهن التمثيلية سيقام عزاء الفنان القدير يوم الأحد المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على حضور جنازة الراحل صلاح السعدني التي أقيمت في مسجد الشرطة لأداء الصلاة عليه والمشاركة في وداعه لمثواه الأخير.

وشهدت الجنازة حضور النجوم: أحمد حلمي وزوجته منى زكي، غادة عادل، هنا الزاهد وإنجي علي، أحمد السقا، محمود البزاوي، أحمد رزق، هنادي مهنا، أشرف زكي، كريم محمود عبدالعزيز، محمد رياض، محمد محمود عبدالعزيز، عمرو محمود ياسين.

جدير بالذكر أن خبر الوفاة أعلنه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه على انستجرام.

صلاح السعدني من أهم نجوم الوسط الفني، قدم على مدار مشواره الفني الطويل عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أشهر مسلسلاته: أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، رجل في زمن العولمة، الناس في كفر عسكر، الأصدقاء، وجع البعاد، الزوجة أول من يعلم.

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