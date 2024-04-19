شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمري تودع صلاح السعدني: مع السلامة يا عمدة الدراما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة القديرة صفية العمري، على نعي الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، مؤكدة أنه كان صديقًا عزيزًا ومتميزًا.

صلاح السعدني

ونشرت صفية، صورة مع الفنان الراحل من كواليس مسلسل "ليالي الحلمية"، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بالقول: "مع السلامة يا عمدة.. بقلوب دامية أنعي الفنان الكبير والمتميز والصديق العزيز عمدة الدراما العربية صلاح السعدني، وأتقدم بواجب العزاء لعائلته ومحبيه والوسط الفني، أسكنه الله فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".



صفية العمري مع الفنان الراحل صلاح السعدني

وشيعت اليوم الجمعة، جنازة الفنان صلاح السعدني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ثم الدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات، ورافق الفنان أحمد السعدني جثمان والده.

حضر كل من سليمان عيد وعلي ربيع والمخرج محمد ياسين والمخرج عمر عبد العزيز والفنان مجدي كامل والفنانة روجينا والغنان أيمن عزب والمخرج رامي امام ودنيا سمير غانم ورامي رضوان.





كما حضر كل من أحمد السقا وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأحمد رزق وهنادي مهنا ومدحت تيخا، النجمان أحمد حلمي ومني زكي والفنان محمود البزاوي وغادة عادل وهنا الزاهد والإعلامية انجي علي والمخرج خالد جلال.

صلاح السعدني من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للتمثيل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سوياً وانطلقا في عالم الفن وسلك كل واحد طريقه.