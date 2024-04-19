عائشة بن أحمد توضح الفارق بين الرجل والمرأة في تحمّل المسؤولية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة عائشة بن أحمد عن رأيها في المشاكل التي تواجه الأزواج، بسبب خلاف المرأة والرجل أحياناً على تحمّل المسؤولية؛ خاصةً في فترة الحمل، على ضوء ما تمت مناقشته في مسلسل “بدون سابق إنذار”، الذي شاركت فيه الفنان آسر ياسين وعُرض في السباق الرمضاني الماضي.

وقالت عائشة: “المرأة بفترة الحمل يمكن أن تجلس في المنزل وتتوقف عن العمل وهذا من حقها، وفي المجتمعات العربية يضخّمون الموضوع وإنتِِ عشان حامل وعندك شغل، دي مسؤولية كبيرة”.

وأضافت: “نحن كسيدات نعمل كل شيء في نفس الوقت، أما الرجل فلا يستطيع التحدث في التليفون وهو يفعل شيئاً آخر، أما نحن فيمكن أن نتكلم ونقود السيارة ونضع المكياج وغيرها ذلك الكثير، كما يمكننا الإنجاب والاهتمام بكل شؤون البيت”.

وكانت عائشة بن أحمد قد وجّهت رسالة الى كل أم تعاني مع ابنٍ لها مُصاب بمرض السرطان، بعد تجربتها في مسلسل “بدون سابق إنذار” قائلةً: “هنّ قويات جداً وكنّ يساعدننا وليس نحن، وقد أعطاهن الله قوة وصبراً كبيرين، وكنّ “يطبطبن” عليَّ، وأنا أحييهن على شجاعتهن وصبرهن الطويل، وهذا ليس سهلاً أبداً، وربّنا يشفي كل مرضانا”. وأضافت: “التصوير كان مُرهقاً وصعباً جداً، وخاصة مشاهد المستشفى، ففي كل يوم بكاء وتعب نفسي…”.