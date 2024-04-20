بالصور- عمرو دياب يقبل رأس محمد فؤاد في حفل زفاف نجله عبد الرحمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص النجم عمرو دياب على حضور حفل زفاف نجل صديق عمره الفنان محمد فؤاد والذي يقام مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

واحتفى "فؤاد" بالنجم عمرو دياب فور وصوله، وهنأ "الهضبة عبد الرحمن" بحفل زفافه، ليقوم بعدها "فؤاد" بتقبيله تحية منه على حضوره، ليقوم بعدها نجله عبدالرحمن مع عمرو دياب بتقبيل رأس محمد فؤاد.

وقدم "الهضبة" باقة من أغانيه الرومانسية وسط فرحة "فؤاد" بزفاف نجله وظل يرقص على أغاني عمرو دياب برفقة نجله وعروسته وسط تفاعل المتواجدين.

وعقد نجل الفنان محمد فؤاد قرانه مطلع شهر مارس الماضي وسط حضور عدد من نجوم الغناء على رأسهم الفنان حميد الشاعري، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من كواليس عقد القران، وظهر خلالها "فؤاد" بجانب نجله وظل يصوره طوال الوقت وحرص على تهنئته وعروسه بالقبلات وسط تصفيق المتواجدين.

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