صور- عمرو دياب وأحمد أبو هشيمة وإيهاب توفيق في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

شهد حفل زفاف نجل الفنان محمد فؤاد "عبد الرحمن" الذي يقام مساء الجمعة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء ورجال الأعمال الذين حرصوا على الحضور وتهنئة "فؤاد" بزفاف نجله.

وكان من أبرز الحضور النجم عمرو دياب، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الفنان إيهاب توفيق والفنان وليد سعد والتقطوا عدد من الصور التذكارية مع "فؤاد" والعروسين وسط سعادة "فؤاد" بدخول نجله عش الزوجية.

وقام كلًا من عمرو دياب وإيهاب توفيق بتقديم باقة من الأغاني الشهيرة وسط تفاعل الحضور.

وعقد نجل الفنان محمد فؤاد قرانه مطلع شهر مارس الماضي وسط حضور عدد من نجوم الغناء على رأسهم الفنان حميد الشاعري، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من كواليس عقد القران، وظهر خلالها "فؤاد" بجانب نجله وظل يصوره طوال الوقت وحرص على تهنئته وعروسه بالقبلات وسط تصفيق المتواجدين.

يذكر أن اخر مشاركات الفنان محمد فؤاد الغنائية كانت بأغنية "معاك من أول يوم" وتخطت حاجز المليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

اقرأ أيضا:

بالصور| منى زكي وأحمد حلمي يشاركان في وداع صلاح السعدني لمثواه الأخير