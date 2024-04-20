ياسمين صبري تمارس اليوجا وهنا الزاهد بالأبيض والأسود.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إنجي كيوان

نشرت الفنانة الشابة إنجي كيوان صورة جديدة عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شبابية أنيقة خطفت بها الأنظار.

جانا دياب

نشرت جانا نجلة الفنان عمرو دياب صورة جديدة عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة حازت على إعجاب متابعيها.

درة

حرصت الفنانة درة على نعى الفنان الكبير صلاح السعدني، ونشرت "درة" صورة أرشيفية له عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام".

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وكانت الصورة على طريقة السيلفي.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة برفقة زوجها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها في عرض البحر.

نسرين طافش

خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة خطفت بها الأنظار.

هدى المفتي

نشرت الفنانة الشابة هدى المفتي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها مع إحدي صديقاتها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة بالأبيض والأسود عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تمارس رياضة اليوجا.

شكران مرتجى

احتفلت الفنانة شكران مرتجى بنجاح مسلسلها "لعبة حب" ونشرت صورة من الاحتفال عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".