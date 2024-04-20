سميرة أحمد عن الراحل عبد الوارث عسر: "علمني الإلقاء وهو أستاذي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حلت الفنانة القديرة سميرة أحمد ضيفة ببرنامج "بالخط العريض" تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب ويعرض على قناة "الحياة".

وتطرقت "سميرة" خلال اللقاء في الحديث عن غيابها من الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، وعن كواليس تعاونها مع عدد من ألمع نجوم الزمن الجميل، إلى جانب العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وكواليس كشفت عنها لأول مرة.

وقامت "إيمان" بسؤالها: عاوزة أعرف أول يوم دخلتي استوديو وانتي بطلة لعمل أو بتعملي دور مهم مش كومبارس".

وردت سميرة أحمد: "مقدرش أقولك أنا فاكرة ده، لكن أنا فاكرة أني عملت أدوار كتير كبيرة وكانت مهمة في البدايات من ضمن الأدوار كان فيلم أغلى من عينيا للمخرج الكبير عز الدين ذو الفقار وكانت البطلة مابتشوفش وطبعًا كان محتاج لأداء أقوى وابتديت أدرس ده وابتديت أطلب أعيش الشخصية عشان أطلع في الدور زي ما هو عايز".

وبسؤالها مجددًا من قبل "إيمان أبو طالب": "هل عبدالوارث عسر أفادك في النقطة دي؟".

فأجابت سميرة أحمد: "آه طبعًا، فادني في كل حاجة وهو كان أستاذي وأنا بعتز بأستاذيته حقيقي يعني، والدور ده كان بيوريني أدائي يبقى إزاي ودي كانت مهمة بالنسبة لي وفي نفس الوقت كان بيديني إلقاء وإزاي أنطق الحروف، ومسكنا موضوع مجنون ليلى وهو كان بيعمل قيس وأنا أعمل ليلى وكنا بنقرا مع بعض انا وهو ودي كانت من ضمن دراسة الإلقاء من الأستاذ الكبير عبدالوارث عسر وفي نفس الوقت كان بيعلمني أدائي يكون ازاي في دور الضريرة وابتدت الأدوار دي هي اللي ترتبط بيا وبقيت عايزة أطلع من الموضوع بأي طريقة لكن في نفس الوقت بحبها".

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