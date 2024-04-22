حورية فرغلي تنشر فيديو لها مع الجمهور بعد عرض"رابونزل بالمصري"..وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن مقطع فيديو يرصد مراحل استقبال الجمهور لها قبل عرض مسرحية "رابونزل بالمصري" وبعدها، كما وجهت رسالة للجمهور بعد أول ليلة عرض.

ونشرت حورية، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله أول ليلة عرض من المسرح.. شكرا لكل جمهوري العظيم اللي دايما في ضهري، ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم".

وكانت حورية فرغلي، قد أعلنت منذ فترة عن تجسيدها للنسخة العربية من أميرة ديزني الشهيرة "رابونزل" من فيلم Tangled في المسرحية.

شخصية رابونزل ظهرت لأول مرة في فيلم Tangled الأمريكي عام 2010، وتدور أحداثه حول الأميرة التي خطفت من قبل امرأة عجوز حبستها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي لديه قدرة خارقة على إعطاء النساء جمال دائم، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرر من السجن.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي في التليفزيون مسلسل "أيام"، والذي يشارك في بطولته رياض الخولي، شيري عادل، سلوى خطاب وعدد من الفنانين.