"بمفرده"..أحدث ظهور لـ هشام عاشور والجمهور: "فين نيللي؟ وليه الحلق؟" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان هشام عاشور - لاعب الاسكواش سابقا، متابعيه عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور له في مدينة كتالونيا بإسبانيا مرتديا "حلق".

ونشر عاشور، الصور التي ظهر فيها بمفرده في شوارع إسبانيا بدون زوجته الفنانة نيللي كريم، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا أكون أنا .. أوعى الكتالونيا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "فين نيللي؟" ، "سايب نيللي وتايه في البلدان" ، "نيللي فين؟" ، "اللوك تحفة" ، "ليه الحلق؟" ، "النجم الفنان العالمي" ، "حلق يا فنان" ، "بلاش الحلق".

وكانت آخر أعمال هشام عاشور مسلسلي "عملة نادرة" و "روز وليلى".

فيما خاضت نيللي كريم دراما رمضان 2024 بمسلسل "فراولة" ودارت أحداثه حول شخصية ابنة حارس عقار تجسدها نيللي، والتي تحاول النجاح وتغيير حياتها الاجتماعية، لتصبح سيدة أعمال ثم تواجه العديد من الصعاب ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم.