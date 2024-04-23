هشام خرما يتعاون مع جوانّا مرقص في مشروع موسيقي يحتفي بالمكان وينطلق من الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المؤلف الموسيقي هشام خرما عن تعاونه مع المغنية وعازفة الكمان اللبنانية جوانّا مرقص في إطلاق مشروع غنائي جديد يحتفي بالأماكن السياحية والأثرية ويبدأ من الجونة، حيث يمزج المشروع بين الأغاني والموسيقى وفيديو كليب يضم لقطات من المكان.

الأغنية الأولى في المشروع الغنائي تحمل اسم "نروح لبعيد"، وهي من تأليف وغناء جوانّا مرقص وألحان وتوزيع هشام خرما، وتركز على الجونة، باعتبارها واحدة من أهم الأماكن السياحية العالمية.

وعن المشروع الجديد، يقول هشام خرما في بيان صحفي "هذا واحد من المشروعات التي طالما كنت أرغب في تنفيذها، وهو تكوين وحدة بين الموسيقى والكلمات والصورة من خلال فيديو كليب خفيف وإيجابي وغير تقليدي بالمرة. نروح لبعيد هو أول أغنية في هذا المشروع، واخترنا الجونة بسبب طبيعتها المتفردة، ومن المقرر أن يضم المشروع أغاني تسلط الضوء على مدن سياحية وأثرية في مختلف أنحاء العالم".

ويضيف هشام "هذا التعاون مع جوانّا مرقص تأخر كثيرًا، جوانّا فنانة أصيلة ومتمكنة من أدواتها، كما تمتلك موهبة كبيرة في تأليف الأغاني، ويسعدني أننا أخيرًا تعاوننا معًا في هذا المشروع".

مؤخرًا شارك هشام خرما في افتتاحية كأس العالم للجمباز الفني باستاد القاهرة. وعزف خرما الموسيقى الخاصة بالعرض الافتتاحي مع الأوركسترا الخاصة به وعرض راقص ضم 300 لاعب ولاعبة من الهيئات الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، كما عزف أيضًا أثناء تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف.