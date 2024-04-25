إليسا تبرز "وشما" على "كتفها" بأحدث ظهور لها... والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت المطربة إليسا، صورا لها أبرزت من خلالها "وشما" على كتفها، وذلك في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت إليسا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لحظات قبل الصعود إلى مسرح ميامي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسولة طول عمرك" ، "أجمل إنسانة في العالم"، "ملکة الاحساس" ، "قمر" ، "تحفة فنية" ، "الملكة" ، "الجميلة".

يذكر أن، إليسا أحيت مؤخرا ثالث حفلات جولتها الغنائية في أمريكا يوم 19 أبريل الحالي في ولاية ميامي، بعد تألقها في حفلها الأول بمدينة ديترويت بولاية ميشيجان، وحفلها الثاني في ولاية لوس أنجلوس.