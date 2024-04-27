بشرى في العرض الخاص لفيلم "أنف وثلاث عيون" بمهرجان مالمو للسينما العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة بشرى عن حضورها العرض الخاص لفيلم "أنف وثلاث عيون" ضمن فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية الذي يقام في الفترة من 22- 28 أبريل الجاري.

ونشرت "بشرى" صور من تواجدها بالعرض الخاص للفيلم وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وعلقت: "العرض الخاص لفيلم أنف وثلاث عيون للمخرج أمير رمسيس".

وحرصت "بشرى" على حضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية وسط تواجد عدد كبير من النجوم وصناع السينما وهم المخرج الكبير خيري بشارة ضيف شرف المهرجان، الفنانة شيري عادل، الناقد الفني طارق الشناوي، الفنان أحمد وفيق، المخرج أمير رمسيس، والناقد الفني أحمد شوقي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة بشرى كانت بمسلسل "طبيبة شرعية" وعرض مطلع العام الجاري.

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