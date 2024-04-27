سعر مرتفع لإطلالة هيفا وهبي المميزة المصنوعة من الكريستال- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، خلال أحدث جلسة تصوير شاركتها مع متابعيها، على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيها هيفا مرتدية فستاناً قصيراً باللونين الأخضر والأصفر، مزوداً بحبات كريستال صغيرة لماعة، وإنتعلت حذاءً بكعب عالٍ من نفس تصميم الفستان.



إطلالة هيفا وهبي من توقيع دار Celia Kritharioti اليونانية، وهي باهظة الثمن، إذ يبلغ سعر الفستان حوالى 8580 دولار أميركي، بينما يبلغ سعر الحذاء حوالى 2620 دولار أميركي، بحسب موقع بيعه في الإمارات المتحدة العربية.

ونالت إطلالة هيفا إعجاب كل متابعيها، الذين أثنوا على جمالها.