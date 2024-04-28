ياسمين عبد العزيز تروج لحلقتها مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

ياسر رشاد - القاهرة - روجت الفنانة ياسمين عبد العزيز، لحلقتها مع النجمة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وظهر ياسمين عبد العزيز، خلال الصور تقوم بالغناء، كما يتخلل البرنامج فقرة مطبخ تجمعها بالفنانة الكبيرة إسعاد يونس، ومن المقرر عرض الحلقة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الحادية عشر عبر شبكة قنوات dmc .

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ويعد ظهور الفنانة ياسمين عبد العزيز في برنامج صاحبة السعادة، هو الاول لها تليفزيونيا بعد طلاقها من الفنان أحمد العوضي مؤخرا.

وينتظر جمهور ياسمين عرض الحلقة، ظنا منهم أنها سوف تتحدث عن أسباب طلاقها من الفنان أحمد العوضي.

غياب الفنانة ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان 2024

وكانت غابت النجمة ياسمين عبد العزيز، عن السباق الرمضاني الماضي ما جعل الجمهور يسأل عن أسباب غيابها عن الماراثون.

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار"، وتم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي ٢٠٢٣ وحقق نجاحا كبيرا وقتها.

قصة مسلسل ضرب نار

وتدور احداثه في إطار درامي، حول بعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

تفاصيل مسلسل "اللي مالوش كبير"

فيما قدمت مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.