عاصي الحلاني يرفع منسوب الحماس لحفله في لندن.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حماس الجمهور ومحبيه لحفله المنتظر في لندن، والمقرر في 18 حزيران/يونيو المقبل، إذ نشر الفيديو الترويجي للحفل وعلّق قائلاً: “يوم 18 يونيو على مسرح أديلفي في لندن”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي عاصي الحلاني وتحديداً محبيه من الجالية العربية في لندن مع منشوره وتركوا له الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للقائه.

ويشهد الحفل إقبالاً كبيراً على مبيعات التذاكر، وذلك عبر الموقع الرسمي لحجز التذاكر (لزيارة الموقع هنا).

وكان عاصي الحلاني قد عبّر عن حماسه الكبير لحفله في لندن، حيث نشر عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، البوستر الترويجي للحفل وعلّق قائلاً: “متحمس جداً”.

على صعيد آخر، يترقب جمهور محبو عاصي الحلاني طرح أغنيته الجديدة “العين عليه”، وهي باللهجة المصرية من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع محمد عباس ومن انتاج “لايف ستايلز ستوديوز”.