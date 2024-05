شكرا لقرائتكم خبر عن حولت إلى مواقف.. إزالة 23 مظلة وهنجر حديدي عشوائي بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

مخالفات المظلات والهناجر خارج حدود البناء

#أمانة_الطائف | جهود ميدانية 🚧



إزالة 23 مظلة مخالفة تـم تـحويلها إلـى مـواقف غـير نظامـية للسيـارات تقع خـارج إطار العـقار، وذلك ضمن حملة معـالجـة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري pic.twitter.com/5T1pcAlggr — أمانة الطائف (@tc_gov) May 12, 2024

ضوابط واشتراطات المظلات

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة الطائف 23 مظلة مخالفة وهنجر حديدي عشوائي حولت إلى مواقف غير نظامية للسيارات تقع جميعها خارج إطار العقار وحدود الملكية داخل الأحياء.جاء ذلك خلال الشهرين الماضيين ضمن حملة معالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وأيضًا مبادرة شهادة "امتثال المباني" التي تتضمن عناصر تركز على الموقع العام وشكل المبنى.وجرى إشعار ملاكها قبل الإزالة بأن هذه المظلات أو الهناجر خارج حدود البناء، وأعطوا مهلة لإزالتها، دون جدوى من البعض حتى انتهت المهلة المحددة، وعليه أزيلت المظلات المخالفة عن طريق فرق وآليات الأمانة، مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين وتحميلهم تكاليف الإزالة.وبينت الأمانة أن تركيب المظلات خارج حدود ملكية العقار يعتبر تعديًا على خطوط التنظيم، وانتهاكًا لحق الطريق، إضافة إلى خطورتها على الآخرين والممتلكات في الظروف المناخية الصعبة، وتضييق هذه المظلات المخالفة للشوارع، وبعضها تعيق وصول آليات الدفاع المدني والخدمات.وذكرت أمانة الطائف أن تركيب مظلات السيارات المخالفة والخارجة حدود ملكية العقار يعد من المخالفات البلدية، التي تستوجب التصحيح والمعالجة، كما أنه يترتب عليها عدد من المخاطر التي يجب الحد منها. This is a Twitter Status | جهود ميدانيةإزالة 23 مظلة مخالفة تـم تـحويلها إلـى مـواقف غـير نظامـية للسيـارات تقع خـارج إطار العـقار، وذلك ضمن حملة معـالجـة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري This is a Twitter Status— أمانة الطائف (@tc_gov)وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد حددت ضوابط واشتراطات فنية ومعمارية لتطبيقها على المظلات المنفذة أمام المنازل على اختلاف أنواعها، للحد من التشوّهات البصرية التي تُحدثها المظلات العشوائية في شوارع المدن.واشتملت الاشتراطات التي أعلنتها الوزارة، أخذ موافقة الجهة المختصة بالبلدية قبل الشروع في تركيب المظلة وتزويد الجهة بكروكي يوضح مكان المظلة، والالتزام بالمنظر الحضاري للمنطقة وعدم إحداث التلوث البصري، والتأكد من ملاءمتها مع عناصر المبنى وربطها بالمجاورين وعدم إعاقة المظلات استخدام مواقف السيارات أو حركة السير وعدم إعاقتها طرق المشاة وحركتهم.كما حددت مساحات المظلات، وأن تكون المواد المستخدمة ذات طابع جمالي يتناسب مع المبنى ومطابق للمواصفات، ومن مواد سهلة الفك والتركيب ومقاومة للرطوبة ودرجة الحرارة والحريق، ويمنع استخدام مواد البناء، مثل الخرسانة أو الألواح الحديدية غير المعالجة.