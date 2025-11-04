بالصور.. تفاصيل الفيلم السعودي رهين المشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 01:02 مساءً - يستعد الفيلم السعودي "رهين" للمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025، الذي يُقام في كل عام بمدينة جدة بالمملكة العربيه السعودية. وقد شارك أبطال العمل منهم محمد الدوخي ويزيد المجيول عبر ستوري الإنستغرام انتهاءهم من تصوير الفيلم وموعد عرضه أيضاً وصوراً من كواليس "رهين".

فيلم "رهين".. أبطاله وقصته

وتدور أحداثعن قصة "أب" تشتدّ به الأزمات وتُغلق كافة الأبواب، يصبح التهوّر أحياناً هو الحلّ الوحيد للنجاة من وجهة نظره، ويسعى للحفاظ على أسرته وتحسين حاله بعد سلسلة من الإخفاقات والديون، يجد "سطّام"، الذي يجسد دوره الفنان "محمد الدوخي" نفسه في مأزق كبير، فيدفعه الفشل والضغوطات إلى ابتكار أغرب الخطط وأكثرها جنوناً، فخطف والده وطلب فدية ظناً منه أنها ستُنقذه من ورطته.

لكن ما إن يبدأ كمحاولة بائسة للخلاص يتحوّل إلى فوضى طريفة وكوارث متتالية، حين يتورّط أصدقاؤه المتهورون في "عملية الخطف"، وتتداخل الأكاذيب والمفارقات في دوّامة من المواقف التي يمتزج فيها التوتّر بخفّة الظلّ والكوميديا. كل خطوة تفتح باباً جديداً من المتاعب، وكل كذبة تجرّ خلفها عواقب أسوأ.

محمد الدوخي وسعيد العويران- الصورة من المركز الإعلامي لنتفلكس

"رهين" يقدّم رحلة أبّ ورائد أعمال فاشل يحاول النجاة بكرامته وحماية أسرته، في عالمٍ لا يرحم ولا ينتظر. فيلمٌ يجمع بين التشويق وروح الكوميديا الساخرة، يرسم بذكاء صورةً عن الإنسان حين يُدفَع إلى أقصى حدود اليأس؛ عن الفشل الذي يولّد الحيلة، والنية الطيّبة التي تُخطئ الاختيار أحياناً، وبين الرغبة في الخلاص والثمن الذي لا بدّ من دفعه.

الفيلم من إنتاج تلفاز11، ويغلب عليه الطابع الكوميدي التشويقي ومن بطولة كل من الفنان محمد الدوخي الذي يجسد دور "سطّام"، يزيد المجيول ويجسد دور "يعقوب"، عبدالعزيز السكيرين ويجسد دور "سليمان"، بالإضافة لمشاركة عدد من ضيوف الشرف؛ سعيد العويران وهو لاعب كرة سابق يجسد دور "أبو عاتق" في أول أدواره التمثيلية، ويشارك أيضا عبدالله الدريس بشخصية "حمدان"، خالد هويجان بشخصية "عبادي"، أبرار فيصل بشخصية "هيام"، وعلي بن مفرح.

أما كتابة السيناريو فتولاها أحمد عامر وعبدالعزيز العيسى، المنتجون: عبدالله عرابي، ومن إنتاج تلفاز11، وسيتم عرضه حصرياً على نتفليكس في 11 ديسمبر 2025.

محمد الدوخي ويزيد المجيول- الصورة من المركز الإعلامي لنتفلكس

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».