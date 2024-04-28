نبيل الحلفاوي يهنئ الأقباط بـ "أحد الشعانين".. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

بدأت اليوم احتفالات أحد الشعانين، حيث حمل الوافدون على الكنائس في كافة المدن، سعف النخيل لـ إحياء ذكرى دخول المسيح إلى مدينة القدس.

وشارك الفنان نبيل الحلفاوي منشور من أحد الأصدقاء يوجه التهنئة للمسيحيين، قائلًا: "أحد الشعانين كل سنة وإحنا طيبين"، ليرد عليه "الحلفاوي": "اللهم آمين.. ومصر كلها بألف خير يارب.. قادر يا كريم".

شهدت الكنائس حضور أعداد كبيرة من الأقباط للاحتفال بـ"أحد الشعانين" وأسبوع الآلام، الذي بدأ بصلوات طقس أحد الشعانين.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بأحد الشعانين، وهو الأحد السابع والأخير من الصوم الكبير قبل عيد الفصح، ويعرف الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم يذكر فيه دخول يسوع إلى مدينة القدس.

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