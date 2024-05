شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الوزارة للشؤون الدولية يشارك في اجتماع دعم الصومال والان نبدء بالتفاصيل

#المنامة | نيابةً عن سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan ، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور #عبدالرحمن_الرسي يشارك في اجتماع مجموعة العمل الوزارية بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها. — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 14, 2024

نيابةً عن سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، يشارك وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن الرسي في اجتماع مجموعة العمل الوزارية، بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.