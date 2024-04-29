عبدالله بالخير يكشف قصة زواجه من هيفاء وهبي… ولهذا السبب يصف نفسه بـ”طفل الأنبوبة”!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2024 02:18 صباحاً - حل النجم الإماراتي عبدالله بالخير ضيفًا على الإعلامي محمد قيس في برنامجه “عندي سؤال” على قناة المشهد، وأثار جدلا واسعًا بتصريحاته حول علاقته المحتملة بالنجمة اللبنانية هيفاء وهبي وعلاقاته مع زملائه من نجوم الفن.

عبدالله بالخير وشائعة زواجه من هيفاء وهبي

بخصوص شائعات زواجه من هيفاء وهبي، أكد عبدالله بالخير بطرافة أنه إذا تزوج هيفاء فلن يطلقها أبدًا، ورد على سؤاله عما إذا كان يرغب في الزواج منها بالقول إن السؤال مرتبط بطرفين ويجب سؤال الطرفين معًا. ثم أضاف بمزاح أنه إذا كان للفنان أن يتزوج من أربع نساء من الوسط الفني، فسيكتفي بالزواج من هيفاء وهبي ونانسي عجرم.

عبدالله بالخير والزواج وعدم الشعور بالشيخوخة

وتحدث الفنان الإماراتي عن الزواج، وأبدى عدم رغبته بأن يصبح أباً، لئلا ينتابه الشعور بأنه يكبر في العمر.

وأوضح بالخير أن السؤال لا يتمحور على رغبته في الزواج، وإنما حول رغبته في عدم الشعور بالشيخوخة، وهو ما زال يعتبر نفسه طفلاً، على حد وصفه… وأضاف: “تسمع عن طفل الأنابيب أو الطفل المعجزة، أنا يسمّوني طفل الأنبوبة أو الطفل المعجزة”.

عبدالله بالخير يكشف علاقاته بزملائه من نجوم الخليج

وأوضح عبدالله بالخير إن علاقاته طيبة بكل زملائه، وتحدث عن كل من فنان العرب محمد عبده وأحلام وحسين الجسمي قائلًا إنه يحب صوت أحلام والتي يرى أنها فخر الإمارات، كما يحب صوت فيروز والتي تمثل صوت لبنان وقد غنى لها كنوع من التقدير والحب والاحترام وإنه يحب أيضًا صوت فنان العرب محمد عبده، وطلال المداح والعديد من المطربين السعوديين ولكنه يتمتع بنكهة مختلفة عنهم.

واستكمل حديثه قائلاً إنه سبق حسين الجسمي وأحلام في الغناء في الإمارات، ولكن حسين الجسمي غنى في مصر وحقق شهرة واسعة هناك، كما أن أحلام غنت في المملكة العربية السعودية وحققت شهرة واسعة أيضًا ومحبة كبيرة مع الجمهور السعودي.

“نظرة عيون” آخر أعمال عبدالله بالخير

وقد قدم مؤخرًا عبدالله بالخير آخر أعماله وهي أغنية “نظرة عيون”، كلمات محمد سعيد الضنحاني، وألحان الفنان فايز السعيد، وصُور الفيديو كليب الخاص بالأغنية من إخراج بسام الترك.

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