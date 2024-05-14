الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 جنود بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة اليوم

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة 4 جنود بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة اليوم".
وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة 22 جنديًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 أصيبوا في معارك غزة.
وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، عن تفجبر منزل مفخخ في قوة إسرائيلية خاصة، مؤكدة إسقاط أفرادها بين قتيل وجريح في شارع جورج شرق رفح.
بدورها، أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن قصفها بقذائف الهاون من العيار الثقيل التحشدات العسكرية والآليات المتوغلة للجيش الإسرائيلي في محيط معبر رفح.
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