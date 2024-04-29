شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان عصام الشماع ودفنه بمقابر المجاورين بحضور أحمد السعدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع جثمان المخرج والمؤلف عصام الشماع من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمقابر المجاورين طريق صلاح سالم.

وحضر كل من الفنان أحمد السعدني ومحمد محمود عبد العزيز من أجل تشييع جثمان الراحل عصام الشماع بمسجد السيدة نفيسة، ويعد الظهور الأول للسعدني بعد وفاة والده.

ووصل منذ قليل جثمان المؤلف عصام الشماع، إلى مسجد السيدة نفيسة، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، لأداء صلاة الجنازة عليه، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة، وكان قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم .

من أعمال عصام الشماع مسلسل "الكبريت الأحمر" بطولة أحمد السعدنى، داليا مصطفى، ريهام حجاج، هانى عادل، عبد العزيز مخيون، سميرة مقرون، جليلة محمود، أشرف زكى، رباب ممتاز، صبرى عبد المنعم، أمال رمزى، ابتهال الصريطى، عارفة عبد الرسول، أحمد عبد الله محمود، وفاء قمر، نهى عادل، ندا بهجت، سحر رامى، زكى فطين عبد الوهاب وتأليف عصام الشماع وإخراج سيف يوسف.

تدور أحداث مسلسل "الكبريت الأحمر" حول حياة الضابط معتز "أحمد السعدنى"، الذي يستدعى ليحقق بقضايا اشتعال نيران متكررة دون سبب بحي شعبي، وهناك يتشاجر مع المشعوذ شمس "عبد العزيز مخيون" وبعدها تتبدل حياته من السيئ للأسوأ، وتختفي زوجته إلهام "سميرة مقرون" ويظل في حلقة البحث عنها.