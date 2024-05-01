لقد مرت عدّة أشهر منذ أن تمّ تشخيص إصابة الممثل بروس ويليس بالخرف الجبهي الصدغي، وهو ما أدى إلى تلاشي حياة نجم الأفلام تدريجيًا.
ويليس، الذي كان في الثمانينيات والتسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين أحد أبرز الممثلين في أفلام الحركة كفيلم “Die Hard”، ظلّ محتجزًا في منزله لأكثر من عامَين تحت رعاية عائلته التي لم تتركه لحظة في هذه الأوقات الصعبة.
في الواقع، أصبحت الحالة الصحية للممثل علنية بفضل التحديثات التي شاركها كلّ من زوجته وأبنائه على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الممثلة ديمي مور التي، على الرغم من طلاقها من ويليس لأكثر من ثلاثة عقود، بعد زواج دام ١٣ عامًا أثمر ثلاث فتيات، تواصل تقديم الدعم له.
واليوم قررت ديمي مور اعتماد “منظور جديد للحياة”، كما علم مصدر مقرّب من InTouch حيث تستعد للأسوأ.
وأوضح المصدر كيف تغيّرت عقليّة مور مع استمرار حالة ويليس في التدهور.
وقال المصدر: “إنها تشعر بالامتنان والعاطفة للغاية. لقد كانت تعيش حياتها معه وهي ممتنة لكل الأشياء التي مرّا بها”.
وتعتقد الممثلة أن وضع زوجها السابق علّمها كيف تصبح “مقاتلة” خاصة بعدما رأته وهو يمّر بصراعاته الى حدّ وصفه بالمقاتل الحقيقي.لعلّه اختبار “حلو ومر للغاية”، لكنّه ملهم أيضًا.
وأكّد المصدر أن ديمي مور معجبة بـ “بروس” كثيرًا ، وهي تجهز نفسها لوداعهما العاطفي.
كانت هذه تفاصيل خبر ديمي مور تستعد للأسوأ: مرض بروس ويليس خطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.