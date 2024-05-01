بمشاركة ليلى علوي.. طرح بوستر تشويقي لـ فيلم "جوازة توكسيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة ليلى علوي بوستر تشويقي لفيلم جوازة توكسيك، والمقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

وكتبت "ليلى علوي"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كل شيء بالاتفاق إلا الجوازة التوكسيك بالخناق.. جوازة توكسيك قريبا في دور العرض".

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وغيرهم، والعمل من تأليف لؤي السيد، محمود كريم.

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