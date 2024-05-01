مصر.. 20 فيلماً في موسم الصيف السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستقبل دور العرض المصرية 20 فيلماً في موسم الصيف، مما يعكس حالة زخم كبيرة، مقارنة بالعام الماضي، الذي عٌرض فيه 14 فيلماً فقط.

وافتتح الفيلم الحربي “السرب” هذا الموسم، اعتباراً من يوم 1 مايو، ومقرر طرح الأفلام الجديدة اتباعاً على مدار 16 أسبوعاً، وتحمل تلك الأعمال تنوعاً كبيراً في طبيعة موضوعاتها، منها أفلام حربية وتاريخية ضخمة استغرق تصويرها عدة سنوات.

وتضم قائمة الأفلام المرتقب عرضها، كلّ من “السرب”، و”الملحد”، و”أصل الحكاية”، و”آل شنب”، و”بضع ساعات في يوم ما”، و”جوازة توكسيك”، و”بنقدر ظروفك”، و”لنا في الخيال حب”، و”اللعب مع العيال”، و”في عز الضهر”.

كما سيُعرض “ولاد رزق 3″، و”أهل الكهف”، و”الغربان”، و”عصابة المكس”، و”ري ستارت”، و”الجواهري”، و”إكس مراتي”، و”الهوى سلطان”، و”البقاء للأصيع” وأخيراً “دراكو رع”.

أفلام حربية وتاريخية

وبعد فترة طويلة من التأجيل امتدت لأكثر من عامٍ كامل، يُعرض فيلم “السرب” في صالات السينما بداية من الغد الأربعاء الموافق 1 مايو، وهو ينتمي إلى الأفلام الحربية، وقد بدأ تصويره نهاية عام 2020، والذي استمر نحو عامين، نظراً لضخامة المشروع.”السرب” بطولة أحمد السقا، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، والعمل تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداثه حول مواجهة قوات الأمن المصري لتنظيم داعش الإرهابي، وتوجيه القوات الجوية ضربة قوية لقوات داعش في ليبيا.

كما سيُعرض في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، فيلم “أهل الكهف”، بعدما سبق وواجه أزمات إنتاجية عديدة وتوقف تصويره أكثر من مرة، وهو مأخوذ عن مسرحية توفيق الحكيم، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة خالد النبوي، ومحمود حميدة، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وأحمد عيد.

وتدور الأحداث في إطار درامي خيالي تاريخي، حول عدة أشخاص يهربون من خطر يواجههم ثم ينامون وعندما يستيقظون يكتشفون أنه قد مر على نومهم 3 قرون، ويخوضون صراعات عديدة داخل الزمن الجديد.

وتستقبل السينما خلال أسابيع، فيلم “الغربان”، الذي يُعد أحد أضخم الأفلام في موسم 2024، وتدور أحداثه في فترة الأربعينيات من القرن الماضي خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

الفيلم بطولة عمرو سعد، ومي عمر، وماجد المصري، وأسماء أبو اليزيد، وعبد العزيز مخيون، وتأليف وإخراج ياسين حسن.

جرعة كوميدية مكثفة

وينافس في هذا الموسم، أكثر من 6 أفلام كوميدية لعدد كبير من النجوم، أبرزهم فيلم “الجواهرجي” الذي صُوّر على مدار 3 سنوات، بسبب توقفه أكثر من مرة.

الفيلم بطولة محمد هنيدي، ومنى زكي، ولبلبة، وأحمد السعدني وتارا عماد، وتأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه حول جواهرجي يعاني من مشاكل عديدة مع زوجته، ليقع في عدة أزمات، وذلك في إطار كوميدي.

الكاتب عمر طاهر، قال لـ”الشرق”، إن: “الفيلم يتناول بعض المشاكل والقضايا الاجتماعية من خلال تناول كوميدي، فقد سبق وعمل على هذا المشروع مع محمد هنيدي قبل عدة سنوات”.وأوضح أن “العمل شهد بعض الأزمات التي تسببت في توقف تصويره أكثر من مرة، إلى أن جرى الانتهاء منه أخيراً خلال الفترة الماضية”.

وينافس الفنان أحمد فهمي، بفيلم جديد بعنوان “عصابة المكس”، بعدما كان يحمل في البداية اسم “عائلة المكسيكي”، ويشاركه البطولة كلًّ من روبي، ولبلبة، ومحمد أسامة أوس أوس، وإخراج حسام سليمان.

ومن جانبه، قال أحمد فهمي لـ”الشرق”، إن: “هذا الفيلم يُعد تجربة جديدة عليّا تماماً، وتختلف عن أعمالي السابقة، وإن كان يعتمد على الكوميديا، لكن من خلال شكل وموضوع جديد”، لافتاً إلى أنه بدأ التجهيز للفيلم منذ العام الماضي.

وأوضح أن الفيلم تدور أحداثه حول شخصية “المكسيكي” الذي يقوم ببعض عمليات السرقة والتهريب بمفرده دون الاعتماد على أحد معه، حتى يضطر للاستعانة ببعض الأشخاص لمساعدته في عملية ضخمة، لكنهم يتسببون له في مشاكل كوميدية عديدة، تستمر حتى نهاية العملية والتي تشهد مفاجآت عديدة.

ولأول مرة، يتعاون المخرج شريف عرفة مع الفنان محمد عادل إمام، من خلال فيلم بعنوان “اللعب مع العيال”، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول مدرس ينتقل للعمل في مدرسة بإحدى المناطق الصحراوية، وهناك يواجه العديد من المواقف والصراعات، خاصة بعدما يعيش قصة حب مع فتاة بدوية.

أما الفنان تامر حسني، يستعد خلال الأيام المقبلة، لبدء تصوير فيلمه الجديد “ري ستارت” تمهيداً لطرحه في أغسطس المقبل، ويشاركه البطولة هنا الزاهد، وباسم سمرة ومحمد ثروت، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

ويحتفظ هشام ماجد بتواجده في السينما، بعد فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” الذي لازال موجوداً في دور العرض، حيث يستعد لتصوير فيلم “إكس مراتي” قريباً، مع محمد ممدوح وأمينة خليل، وتدور أحداثه حول المشاكل والصراعات الزوجية من خلال تناول كوميدي.

كما سيُعرض له فيلم “بضع ساعات في يوم ما” تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، ويشاركه البطولة مي عمر، وهنا الزاهد، وأحمد السعدني، وأسماء جلال ومايان السيد، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

وتجدد ليلى علوي تعاونها مع بيومي فؤاد، للمرة الثالثة بعد فيلمي “ماما حامل” و”شوجر دادي”، حيث يترقبان طرح فيلمهما الجديد “جوازة توكسيك” ويشاركهما البطولة تامر هجرس، وهيدي كرم ومحمد أنور، وهو تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الخلافات الزوجية.

أحمد عز ومنة شلبي

ويترقب قطاع كبير من الجمهور، انطلاق الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” في موسم عيد الأضحى المقبل، وهو تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وبطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وسيد رجب وأسماء جلال، وتدور أحداثه حول عملية جديدة يقوم بها “ولاد رزق”، ولكن هذه المرة في الرياض.

وقال المخرج طارق العريان، لـ”الشرق”، إنّ: “الجزء الثالث من الفيلم يعد الأضخم إنتاجياً، وعلى مستوى مشاهد الأكشن التي يتضمنها، والتي صورت جزء كبير منها في الرياض بالمملكة العربية السعودية”.

أما منة شلبي، فسوف تنافس بفيلم “الهوى سلطان”، ويشاركها البطولة أحمد داود، وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي، وتأليف واخراج هبة يسري، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

أفلام مؤجلة

وتتضمن خريطة أفلام صيف 2024، عرض بعض الأعمال التي تأجلت أكثر من مرة طوال العام الماضي، منها فيلم “أصل الحكاية” تأليف وإخراج محمد أمين، وبطولة خالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وشيري عادل.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول فكرة الاختلاف في الآراء بين أفراد إحدى العائلات، وما ينتج عن ذلك من مواقف وصراعات كوميدية.

كما سيُعرض فيلم “آل شنب” إخراج أيتن أمين، والتي شاركت في التأليف مع أحمد رؤوف وإسلام حسام، وبطولة ليلى علوي، ولبلبة، وسوسن بدر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ويعود الفنان أحمد آدم إلى السينما بعد غياب دام نحو 4 أعوام منذ فيلم “200 جنيه” الذي عُرض عام 2020، حيث يترقب طرح فيلم “البقاء للأصيع” بطولة غادة عبد الرازق، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد ودنيا ماهر، وإخراج شريف إسماعيل.

الأمر ذاته، مع فيلم “في عز الضهر” بطولة مينا مسعود، وجميلة عوض، وإيمان العاصي، وشيرين رضا، ومحمود حجازي ومحمد عز، وتأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

المخرج مرقس عادل، قال لـ”الشرق”، إن “الفيلم يعد من أضخم الأفلام التي ستُعرض هذا العام، خاصة وأنه صُور في 3 دول، ويتضمن مشاهد أكشن ضخمة”، مؤكداً أن تأجيل عرضه أكثر من مرة كان بسبب أهمية عرضه في موسم سينمائي كبير مثل الصيف.

كما استقرت الشركة المنتجة لفيلم “الملحد” على طرحه في صيف 2024، بعد فترة طويلة من التأجيل، وهو بطولة أحمد حاتم، ومحمود حميدة، وحسين فهمي، وصابرين، وشيرين رضا،وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.