شاهد الأميرة رجوة في محل مستلزمات الأطفال في العاصمة الأردنية عمان بأحدث ظهور لها

زارت سمو الأميرة رجوة آل سيف، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أحد متاجر مستلزمات الأطفال في العاصمة الأردنية عمان.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة خروج سمو الأميرة من المتجر بعد أن قامت بشراء بعض الأغراض.

ورافقت سمو الأميرة في زيارتها سيدة أخرى وشخص آخر ساعدها في حمل الأغراض.

يُذكر أن الديوان الملكي الأردني أعلن في إبريل الماضي عن حمل سمو الأميرة رجوة، وبأنها تنتظر مولودها الأول خلال صيف العام الحالي.

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