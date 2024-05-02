بعد ضجّة طلاقهما.. زوجة أحمد السقا ترافقه في العرض الخاص لفيلمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص صنّاع فيلم “السرب” وأبطاله وأُسرهم، على حضور أول عرض له في دور السينما أمس الأربعاء 1 أيار (مايو) الجاري، احتفالاً ببدء عرضه، وكان على رأسهم الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير في ظهورهما الأول معاً بعد شائعة انفصالهما التي انتشرت قبل أيام.

كما حرص نجوم الفيلم على الظهور مع أسرهم ومنهم: آسر ياسين وزوجته، ودياب وزوجته هاجر الأبياري، والمخرج أحمد نادر جلال مع زوجته.

وحرصت مها الصغير على مساندة زوجها أحمد السقا، في أول يوم عرض لفيلم “السرب”، حيث بقيت في جواره طوال العرض والتقطت الصور معه، لتنفي بشكل قاطع ما أشيع حول انفصالهما في الأيام الأخيرة.

“السرب” هو بطولة الفنانين: أحمد السقا، شريف منير، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، عمر عبد الجليل، دياب، أحمد حاتم، كريم فهمي، آسر ياسين، محمود عبد المغني، محمد فراج، إسلام جمال، أحمد فهمي، صبا مبارك، أحمد صلاح حسني، نيللي كريم، ومن إخراج أحمد جلال وتأليف عمر عبد العليم، وتدور أحداثه حول وقائع حقيقية وتصدّي الجهات الأمنية المصرية للمنظمات الإرهابية.