محمد رمضان يعلّق على انتشار مقلّدين له في الحفلات والشوارع؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقاطع مصوّرة ظهر فيها عدد من الشبان الذين يشبهونه وهم يقلّدونه، من بينهم شاب شبيه له ظهر وهو يغني على المسرح أغنيته “ثابت”، أمام عدد كبير من الجمهور.

وبان في الفيديو الشبه الكبير بين رمضان والشاب الذي يقلّده في غنائه وحركات يده ورقصه وتعابير وجهه.

كما ظهر عدد آخر من الشبان وهم يقلّدون محمد رمضان، الذي علّق على الفيديوهات بقوله: “جوة كل شارع في مصر هتلاقي شبهي والحب بيعمل أكتر من كده”.

يُذكر أن محمد رمضان كان قد كشف في تصريحات إعلامية عن حقيقة تقديم جزء ثانٍ من مسلسل “جعفر العمدة”، مؤكداً أنه ضد فكرة تقديم جزء ثانٍ من أي عمل ناجح بالقول: “إذا كان لأن “جعفر العمدة” نجح فالمفروض عليَّ عمل جزء ثاني فيكون من المفروض كل أعمالي الماضية أعمل لها أجزاء ثانية».

وتابع موضحاً: “أنا ضد فكرة أن كل عمل ينجح نعمل له جزء ثاني لأن هذا لا يعطيني حافزاً… أنا أريد أن أدخل في تحدٍ جديد وأقدم شخصية جديدة يحبها الجمهور ويتعاطف معها ويتأثر بها”.

وحول غيابه عن دراما رمضان الماضي، أوضح محمد رمضان أن سبب هذا الغياب هو انشغاله بتصوير فيلمه الجديد “أسد أسود” قائلاً: “غيابي عن دراما رمضان ليس كما أذاع البعض بأني غبت عن المشاركة كي يشتاق لي الجمهور لكن بالعكس فأنا عمري ما بعدت عن الجمهور”. وأضاف: “ولكن لم أشارك في المنافسة الرمضانية كي أتفرغ لفيلمي الجديد “أسد أسود”، لأنه فيلم صعب ولا أحب أن أقدّم للجمهور أي شيء… فتفرغت له تماماً كي يكون عندي الوقت والطاقة الكافية لتقديم عمل يليق بجمهوري”.