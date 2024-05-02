تحيّة تكريميّة للراحل صلاح السعدني بعد أيام على وفاته… وهذه التفاصيل

تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وبدعم من صندوق التنمية الثقافية، يُهدي مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية دورته الخمسين “اليوبيل الذهبي” لروح الممثل الراحل صلاح السعدني، حيث سيتم تكريم إسمه الى جانب المخرج والسيناريست عصام الشماع، على ان تُقام الدورة من ١ إلى ١٢ حزيران/يونيو المقبل في مركز الإبداع في ساحة دار الأوبرا المصرية.

وكان الراحل صلاح السعدني سبق وأن تمّ تكريمه في المهرجان نفسه بدورته الخامسة والثلاثين عام ٢٠٠٩، بإعتباره أحد أهم الممثلين في السينما المصرية.

نذكر أن الممثل صلاح السعدني، كان قد توفي خلال شهر نيسان الفائت، عن عمر ناهز ٨١ عامًا.

آخر ظهور للراحل كان في عيد ميلاده الـ٧٧. أما آخر تواجد فني للنجم الكبير صلاح السعدني كان في عام ٢٠١٣ من خلال مسلسل “القاصرات” للمخرج مجدي أبو عميرة.