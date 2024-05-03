“العمر مجرد رقم”.. هذه نصيحة سوسن للسيدات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الفنانة سوسن بدر، على هامش تكريمها في افتتاح مهرجان “بردية لسينما الموضة”، رسالة الى السيدات اللواتي تقدّمن في العمر، وخاصةً من تخطّين سنّ الستين، مؤكدة أن العمر مجرد رقم، لا أكثر.

وقالت سوسن: “أقول للمرأة السن خبرة وتجربة، وكبر سنك أمر لا يجعلك تخافين من أي شيء، نحن نكبر وننضج، ونفهم وهذا يجعلنا أقوى وأرحم وأكثر إنسانية، والمهم أن ترضي بسنّك وتحبيه”.

وعن الدور الذي تتمنى أن تقدّمه، قالت سوسن بدر: “لم أقدم شيئاً حتى الآن، فأنا ما زلت في بداية طريقي وأشعر بالرعب من أي دور وأبحث دائماً عن أدوار، وأتمنى تقديم الكثير من الأدوار، وما دام الدور مكتوباً بشكل جيد فأنا متحمسة له”.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال سوسن بدر الفنية، مسلسل “قلع الحجر”، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي وضم عدداً من الفنانين، بينهم: محمد رياض، سميرة عبد العزيز، ندى ماهر، مدحت تيخا، رضوى إيهاب، مروة عبد المنعم، وهو من إخراج حسن صالح.