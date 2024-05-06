هجوم عنيف على سيلينا غوميز بسبب مشروب “ستاربكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت النجمة سيلينا غوميز لهجوم شرس على مواقع التواصل الاجتماعي من مؤيدين للقضية الفلسطينية، بعدما نشرت صورة لها خلال عطلة نهاية الأسبوع وهي تستمتع بمنتج من “ستاربكس”.

وفي الصورة التي شاركتها في حسابها الخاص على “إنستغرام” عبر خاصية “ستوري”، ظهرت غوميز وهي تستمتع بنزهة في الطبيعة برفقة حبيبها، وإلى جانبهما مستحضرات تجميل من علامتها التجارية Rare ومشروب قهوة من “ستاربكس” الذي يدعم الاحتلال، والذي يرد على قائمة الأماكن والمنتجات المقاطعة.

ومع انتشار هذه الصور التي تقوم فيها سيلينا بالترويج لـ”ستاربكس” على نطاق واسع، بدأت الانتقادات تنهال على النجمة، حيث كتب أحدهم: “إنّها تستحق حقاً كلّ الكراهية، لا يمكن أن تكون بهذا الغباء”، لتصرّ على أنّه لا يمكن لغوميز أن تجهل حقاً حقيقة علاقة “ستاربكس” بسياسات إسرائيل المثيرة للجدل تجاه الفلسطينيين.

وفي هذا الإطار، ردّت غوميز على هذا التعليق قائلة: “لم أكن أعلم. لذا على ما يبدو، إنني غبية. أنا آسفة”.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تجد غوميز نفسها في موقف حرج بسبب مواقفها المثيرة للجدل تجاه ما يجري في فلسطين، وبالتحديد في غزة، إذ أنّ حياد النجمة الأساسي لم يكن مرضياً بما فيه الكفاية.

ورغم قيام النجمة ببعض الأمور لتلافي غضب الجمهور، شكّك كثيرون في نواياها من الحملة التي أطلقتها علامتها التجارية من أجل التبرّع لصالح أهالي غزة واسرائيل، رغم أنّ العنوان العريض كان “الأزمة الإنسانية في غزة”.