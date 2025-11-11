شيبا اينو (SHIBUSDT) يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 11-11-2025

تقدم قليلاً سعر سهم شركة كارنفال كوربوريشن CARNIVAL CORPORATION (CCL) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً ببدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي في محاولة منه لتصريف البعض من هذا التشبع، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 28.12$، ليستهدف مستوى الدعم 24.63$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط