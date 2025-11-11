- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن dogwifhat (WIFUSD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 11-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-11 12:38PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر سهم بيونتيك BIONTECH SE (BNTX) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ومستفيداً من استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة مما سبق نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.
لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 95.95$، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 115.55$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد