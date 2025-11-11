dogwifhat (WIFUSD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 11-11-2025

صعد سعر سهم بيونتيك BIONTECH SE (BNTX) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ومستفيداً من استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة مما سبق نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 95.95$، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 115.55$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد