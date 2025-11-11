الاقتصاد

تايوان سيميكونديوتر (TSM) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 11-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-11 12:37PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم NUCOR CORPORATION (NUE) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليرتكز إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 138.10$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 155.80$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

