تايوان سيميكونديوتر (TSM) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 11-11-2025

انخفض سعر سهم NUCOR CORPORATION (NUE) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليرتكز إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 138.10$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 155.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد