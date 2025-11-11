سعر سهم بيونتيك (BNTX) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 11-11-2025

تعرض سعر سهم شركة كلوروكس CLOROX COMPANY (CLX) للسقوط الحر بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط به.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 116.55$، ليستهدف مستوى الدعم الرئيسي 100.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط