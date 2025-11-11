الاقتصاد

سعر سهم بيونتيك (BNTX) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 11-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم بيونتيك (BNTX) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 11-11-2025 1/2
  • سعر سهم بيونتيك (BNTX) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 11-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم بيونتيك (BNTX) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 11-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-11 12:37PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تعرض سعر سهم شركة كلوروكس CLOROX COMPANY (CLX) للسقوط الحر بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط به.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 116.55$، ليستهدف مستوى الدعم الرئيسي 100.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا