بـ "فستان قصير".. أحدث ظهور للمطربة بوسي في شم النسيم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت المطربة بوسي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة ظهرت فيها مرتدية فستان قصير تزامنا مع احتفالات شم النسيم.

ونشرت بوسي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلاوتك" ، "قمر" ، "إيه القمر ده" ، "مساء الورد والياسمين الجميل" ، "جمال ودلال" ، "العسل".

يذكر أن، شقيقة المنتج وليد فطين طليق المطربة بوسي، اتهمت الأخيرة بقتل شقيقها، مبينة أن الراحل مات قهرا بسبب ما فعلته معه الفنانة.

وردت بوسي خلال ظهورها ببرنامج "العرافة" على اتهام شقيقة وليد فطين لها، قائلة: "إنها اعتادت على التزام سياسة الصمت، حول الاتهامات التي طالتها بسبب خلافاتها مع طليقها، ولا تحب الرد على أي أخبار غير حقيقية"، مضيفة : "اللي عنده حاجة يقولها، أخته تقول اللي هي عاوزاه، هو ميت في السجن أصلا".

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