بالفيديو: أنغام ترثي الأمير بدر بن عبدالمحسن وتهدي له أغنية مزح في حفلها بدبي

أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلًا غنائيًا في دبي مساء الأحد، في أول ظهور لها بعد رحيل الشاعر السعودي الكبير بدر بن عبد المحسن.

وخصصت أنغام جزءًا من الحفل لرثاء الأمير الراحل، حيث ظهرت وهي متأثرة للغاية، وتحدثت عن ذكرياتها معه وعن مكانته المميزة في الساحة العربية.

وقالت أنغام: “كان خبر وفاة الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن صدمة كبيرة لنا جميعًا. لم يكن أحد يعلم ما يمر به في أيامه الأخيرة، فهو لم يخبر أحدًا. بدر بن عبد المحسن هو شاعر كبير ورائع واستثنائي، هو قيمة ثقافية عربية غير عادية لن تعوض أبداً من وجهة نظري. هو الشاعر الوحيد الذي عشت زمنه، ورأيت أن له جماهيرية شعبية كبيرة مثل الفنانين، له قبول وحب من الجماهير لا يضاهيه فيه أي شاعر آخر. خبر رحيله أحزنني للغاية.”

وغنّت أنغام 4 أغنيات من كلمات الأمير الشاعر الراحل؛ من بينها «سلامة رماحك»، و«يا ترى وينك»، و«سهر»، و«سلامة رماحك».