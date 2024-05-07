أثارت الفنانة الإماراتية رؤى الصبان والإعلامية لجين عمران ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهم معًا في مقطع فيديو جديد.

وأطلّت الصبان وعمران بإطلالات مميزة وهادئة، أبرزتا جمال ملامحهما الرقيقة، مما أثار إعجاب رواد المنصات الاجتماعية.

وتفاعل الكثيرون مع الفيديو، حيث عبّروا عن إعجابهم بجمال الصبان وعمران، واختلطت التعليقات بين الإطراءات والتغزل في جمالهما.

وعلّقت إحدى المتابعات: “فديتهم منورات والله”.

وبشكل عام، حظي الفيديو بإعجاب كبير من قبل الجمهور، الذين اعتبروا أن الصبان وعمران من أجمل الفنانات العربيات.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد رؤى الصبان ولجين عمران تخطفان الأنظار بجمالهما في أحدث ظهور لهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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